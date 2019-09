Tambacounda : Le Lycée Mame Cheikh Mbaye menacé de fermeture

En visite de terrain le jeudi 12 septembre 2019, le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, s'est rendu au lycée Mame Cheikh Mbaye. Constatant l’état de délabrement du lycée, il a laissé entendre, au terme de sa visite, qu’il pourrait décider simplement de sa fermeture .



« (…) Cette visite a permis de savoir que toute l’étanchéité du lycée Mame Cheikh Mbaye est à revoir. À la limite même, c’est un danger pour les élèves à l’ouverture. Nous ne sommes pas dans la précipitation pour prendre une mesure, mais ce qui est sûr, c’est que nous allons rendre compte à l’autorité centrale. Toutefois la position du gouverneur est déjà faite, si on réhabilite et que les élèves peuvent y étudier dans des conditions de sécurité, nous laisserons les élèves regagner le lycée à l’ouverture.

Si par contre, nos services techniques nous indiquent que les élèves pourraient être en danger du fait du délabrement des locaux, nous n’hésiterons pas à prendre une décision de fermeture du lycée jusqu’à sa réhabilitation (…) », a-t-il affirmé.



Mais en attendant, le gouverneur de la région a instruit les services régionaux de l’urbanisme d’effectuer un travail de sondage pour évaluer la solidité et la viabilité du bâtiment, pour voir quelle décision prendre.



Pour rappel le LMCM a été entièrement construit par feu Djily Mbaye.