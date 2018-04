Tambacounda : Le DG de la SN HLM invite à une réélection brillante de Macky Sall

Mettant à profit l'occasion qui lui a été offerte lors de la manifestation organisée ce samedi 21 avril à Tamba pour rendre hommage aux femmes qui s'investissent pour la victoire du Président Macky SALL, le DG de la SN HLM et Président du Mouvement And Sampaat Macky 2019 est largement revenu sur les questions d'actualité. Il a invité les femmes et les jeunes à s'investir davantage pour réélire brillamment le Président Macky afin de poursuivre le processus d'émergence du pays.