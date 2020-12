Soucieux du développement de leur localité, des frères et sœurs de la région de Tambacounda ont pris la décision de mettre en place une association apolitique dénommée "Union pour le Développement de Tambacounda (UDT)" pour venir en appoint à toute la région à savoir Tamba commune, Bakel et Koumpentoum. L'UDT est composé de deux bureaux : le bureau du Sénégal dont le siège est à Tamba et le bureau de la Diaspora dont le siège est à Paris. Elle sera dirigée sur le plan international par un conseil d'administration qui réunit les bureaux du Sénégal et de la Diaspora et des personnes ressources cooptées.



Selon Youssouf Kébé, Président du Conseil d'Administration de l'UDT, "nous ne nous fixons pas de limites, tout ce qui peut participer à l'essor économique de la région de Tamba nous intéresse à savoir les associations, les ONG ou encore les bonnes volontés. Nous cherchons à développer la région en apportant notre pierre à l'édifice aussi bien dans le domaine économique, social, culturel, qu'environnemental.



Poursuivant, le PCA Kébé informe que la semaine de l'UDT se tiendra le 24 décembre 2020 à Tamba. "Cette semaine de l'UDT consistera d'abord à démarcher toutes les personnalités publiques dans la région à savoir le gouverneur, les sous-préfets et maires mais aussi démarcher tous les organismes qui ont les mêmes visions que nous, les chefs de quartier. Ensuite, on va inaugurer notre siège social et faire une conférence de presse pour se faire connaître", déclare t-il. Aussi, le PCA de l'UDT a saisi l'occasion pour clarifier leur position en déclarant que "nous, on est pas là en opposition, ni pour jeter de l'opprobre sur les autorités. Ce n'est pas notre but", a t-il conclu...