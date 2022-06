Tambacounda : « La région est plus que jamais prête à faire face aux voleurs de bétail, aux braqueurs et coupeurs de route » (Gouverneur)

Le comité Régional de Développement (CRD) délocalisé dans la commune de Kidira a été une occasion pour le gouverneur de la région de Tambacounda de s’en prendre aux malfaiteurs, notamment les bandes de braqueurs, de coupeurs de route et de voleurs de bétail qui opèrent et qui comptent exécuter leurs activités malsaines dans la région.



En effet, rappelant d’emblée les missions primordiales des autorités déconcentrées, qui sont généralement d’assurer la sécurité des personnes et des biens contre ces malfrats, et a posteriori, la mission de promouvoir les actions de développement de la circonscription, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a saisi cette opportunité pour réaffirmer sa ferme détermination à travailler et à neutraliser toutes les formes de criminalité constatées généralement au niveau des frontières.



Toutefois, malgré la complexité de cette ambition, fera savoir le gouverneur, « les actions constantes du comité régional de sécurité de Tambacounda aiguillonné par la vigilance des autorités administratives, ont permis d’atteindre des résultats que tout le monde peut constater. Notre région est devenue une des régions les plus sûres dans notre pays… En 2020, zéro braquage, zéro attaque de point sur l’étendue de la région. 2021, la région a enregistré un seul braquage au niveau de la base de AREZKI, et en 2022, zéro braquage jusqu’au moment où je vous parle », s’est réjoui l’autorité administrative.



De surcroît, poursuivra Oumar Mamadou Baldé, « nous estimons que nos forces de défense et de sécurité en charge de la sécurité des populations veillent au grain. Les bandes de braqueurs, les bandes de voleurs de bétails et les bandes de coupeurs de route n’ont qu’à savoir que Tamba ne peut être leur zone de prédilection », a-t-il prévenu.



Ainsi, avec la montée en puissance en terme d’infrastructures securitaires et l’installation de la brigade de recherche de Gendarmerie, la 4ème au niveau national d’ailleurs, « nous sommes plus performants dans l’anticipation, mais même en cas de commission de criminalité, les auteurs seront recherchés et appréhendés dans les meilleurs délais », a-t-il terminé.