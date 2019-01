Tambacounda : Installation houleuse du comité électoral de Ndoga Babacar

La commune de Ndoga Babacar dans le département de Tambacounda a installé son comité électoral dans une atmosphère houleuse. La question de la reconduction de l’ancien comité lors des législatives a été la pomme de discorde. Le maire Oumar Dème qui a brandi cette proposition, a rencontré une fin de non-recevoir de la part des participants. Après plus de six heures de blocage, il a fallu l’intervention du président du Conseil d’orientation des ADS Ibra Ndiaye, pour débloquer la situation. Il a ainsi proposé Omar Dème comme Président du comité, Cheikhna Diaby à la trésorerie et le journaliste Sambou Biagui au niveau des finances. Le dernier nommé a décrié le cumul de poste de Président du comité et de plénipotentiaire.

« C'est une directive cohérente et logique de notre candidat le président Macky Sall. On ne peut pas occuper ces deux postes clés dans un bureau du comité électoral où tout le monde doit tirer dans le même sens pour garantir la victoire au président » a t’il dit. Face à cette interpellation de Sambou Biagui qui allait créer un nouveau blocage des travaux, le président du comité s'est dit prêt à céder un des postes si le parti s’y oppose.