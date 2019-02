Tambacounda / Démenti : « C’est archifaux, je n’ai jamais transhumé vers Sonko, j’attends le mot d’ordre du Président Khalifa Sall! » (Lassana Kanté)

Les "khalifistes" de Tambacounda ne sont pas prêts de lâcher leur mentor, M. Khalifa A. Sall. En effet, des rumeurs persistantes ont fait état d’un soutien de M. Lassana Kanté, coordinateur régional du mouvement « And Doléle Khalifa Sall », délégué régional du parrainage de Khalifa Ababacar Sall et coordonnateur d’initiative 2017, au profit du candidat Ousmane Sonko du PASTEF. « C’est archifaux! C’est vrai que j’ai été reçu par Ousmane Sonko, un citoyen comme tout autre. Nous avons échangé sur plusieurs questions et surtout sur la présidentielle. Mais je lui ai précisé que j’ai un leader, c’est Khalifa Ababacar Sall, qui est notre référence en politique. C’est ce dernier qui nous dira lequel des candidats soutenir », a tenu à clarifier le chef de file des "khalifistes de Tamba. Selon M. Lassana Kanté, il est toujours membre de « Taxawu Sénégal ». "Je resterai avec le président Khalifa Sall " précise-t-il.

Sur le soutien à accorder à un des 5 candidats confirmés, Lassana redit que « ma position est celle du président Khalifa Sall. Ce qu’il nous dira, c’est ce que nous allons appliquer à la lettre. Nous ne sommes qu’à son écoute. On se prépare à battre campagne avec le candidat qu’il nous demandera de soutenir. Nous n’attendons que le mot d’ordre du Président Khalifa Sall. Car c’est lui notre référence en politique», a dit M. Lassana Kanté qui rassure ses militants.

« Je demande aux militants de se tranquilliser, de serrer les rangs et d’attendre le mot d’ordre du président Khalifa Sall qui va se prononcer incessamment. Et il va se prononcer sur le candidat idéal, celui qui va apporter le changement. »

Lassana Kanté s'est dit également prêt pour cette campagne et promet : "nous allons faire feu et flammes. Et nous l'avons prouvé car nous avons été classé deuxième au niveau national pour le parrainage. Notre objectif, c’est tout sauf le candidat Macky Sall! »