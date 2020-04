Tambacounda / Covid-19 : Le cas communautaire est un agent de santé.

On en sait un peu plus sur le cas de Tambacounda déclaré, ce dimanche 26 avril 2020, issu de la transmission communautaire par le ministère de la santé et de l’action sociale.

Des sources bien concordantes précisent qu’il s’agit d’un agent de la santé en service au centre d’hémodialyse de l’hôpital régional de Tamba. Même s'il sait très bien là où il a contracté la maladie à Covid-19, il ne sait pas le malade qui l'aurait contaminé, ce qui fait de lui un cas communautaire.

Cette nouvelle contamination porte à 57 (dont 56 dans le district de Goudiry), le nombre de personnes atteintes de Coronavirus dans la région de Tambacounda.

Pour l’heure, l’agent de santé en personne est directement interné au centre de traitement de l’hôpital régional de Tamba. Et à la date du samedi 25 avril, 7 patients sont sortis guéris du centre de traitement.