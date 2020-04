Tambacounda / Covid-19 : Le Pr Seydi satisfait des conditions de traitement et félicite le Gouverneur.

Le professeur Moussa Seydi était en visite ce 21 Avril 2020 à Tambacounda. Une visite qui avait pour objectif de voir les conditions dans lesquelles, sont traités les malades du coronavirus.



Le région qui enregistre à ce jour 27 cas confirmés, tous du département de Goudiry, suscite beaucoup d'inquiétude. L'hôpital régional de Tambacounda réunit-il toutes les conditions pour traiter correctement les malades du covid-19? Oui, selon le Pr Seydi qui estime que « l'hôpital de Tamba, n'a rien à envier à l'hôpital Fann et que les malades qui y sont traités le sont dans les meilleurs conditions ».



En effet, à ce jour, 03 des malades qui y étaient transférés ont été déclarés guéris et sont retournés chez eux. Cependant, le Pr Seydi a souhaité la création d'un centre dédié. En outre, le Pr Seydi a tenu à féliciter le gouverneur de Tamba, « qui a pris très tôt les mesures fortes qui ont permis de contenir la propagation du virus dans la seule localité de Goudiry ».

Le Pr Seydi a également félicité très chaleureusement le chef de l'État, « qui a écouté et mis en oeuvre les recommandations des médecins ».