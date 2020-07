Tambacounda / Covid-19 : Le Conseil départemental appuie les communes, les structures sociales et les structures d'aide aux orphelins.

Ce sont très exactement 219 sacs de riz de 50 kg et 219 bidons de 5 litres d’huile, d'n montant global de 4 292 400 Fcfa, que l’ambassade de Chine a mis à la disposition du président du Conseil départemental de Tambacounda, en lieu et place de médicaments et autre matériel médical initialement prévus. En rapport avec les services techniques compétents, le président Sina Cissokho a planifié un programme de distribution à l’échelle départementale. C’est ainsi que les maires de toutes les 9 communes du département, ont reçu chacun 10 sacs et 10 bidons d’huile. Le président du Conseil départemental de préciser que c’est une dotation symbolique destinée à appuyer des familles vulnérables et ce, dans le cadre du programme de résilience économique et sociale défini par le chef de l’État.



Le service départemental de l’action sociale et le village d’enfants SOS, les structures sociales et l'orphelinat Edekeur, ont été appuyés



C’est l’adjoint au préfet de Tambacounda qui a présidé la cérémonie de distribution de vivres au service départemental de l'action sociale, au village d'enfants SOS, les structures sociales basées dans le département et à l'orphelinat Edekeur. Le premier service a reçu 2 tonnes de riz et 40 bidons de 5 litres d’huile, les autres ont bénéficié de 15 sacs de riz et de 15 cartons de 5 litres d’huile, chacune. Toutes choses qui feront dire à ces chefs de services que l'opportunité que leur offre le président du Conseil départemental est inestimable, surtout dans ce contexte de covid 19. « Je ne peux que pas m’inscrire dans la dynamique indiquée par le chef de l’État et consistant à rester aux côtés des populations pour les rendre moins vulnérables à la pandémie à covid 19, et c’est ce que je fais quotidiennement depuis le début de la crise sanitaire et ses impacts plus que négatifs sur leurs activités de subsistance », expliquera le président du conseil départemental de Tambacounda, M. Lassana Sina Cissokho non sans remercier vivement l’ambassade de Chine dont il laissera entendre qu’elle n'en était pas à son premier geste car, celle-ci est plusieurs fois intervenue dans des domaines aussi divers que variés que sont la santé, le sport, l’éducation et la formation professionnelle...