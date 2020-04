Le président de la Chambre des métiers de Tambacounda., M. Abdoulaye Sarr, a vivement remercié, ce Dimanche 05 avril, la DER (Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide) qui, à travers une commande de 200 kits de lavage des mains, auprès d’un artisan tambacoundois, (Khalifa Sidibé), "est en train de faire la promotion de l’expertise locale."



Mieux, "cette commande favorise la création d’emplois au profit des jeunes et de richesses au bénéfice de plusieurs familles à Tambacounda", a t-il ajouté au micro de nos confrères de sunugox.info.



Pour rappel, la DER/FJ qui s’intéresse à des initiatives personnelles en vue d’assister les promoteurs et de les vulgariser du fait de leur forte utilité publique, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, a décidé d'effectuer une première commande ferme de 100 kits et une commande optionnelle de 100 autres kits pour le lavage des mains.



Ces kits qui seront distribués sur tout le territoire national, particulièrement dans les espaces publics, sont conçus par Monsieur Khalifa Sidibé, mécanicien basé à Tambacounda...