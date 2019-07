Tambacounda / Affaire Pétro-Tim : Les responsables de BBY sous la houlette de Mame Balla Lo, apportent leur soutien au Président Macky Sall

Réunis ce dimanche 30 juin 2019 au siège de l’Alliance Pour la République sis aux Hlm 3 de Tambacounda, l’ensemble des responsables politiques ou leurs représentants, de la majorité présidentielle, de la commune et du département, sont sortis de leur mutisme pour faire une déclaration commune, sur ce qu’il est convenu d’appeler affaire Pétro-Tim.



Le document rédigé à cet effet, lu par le coordinateur, le Député Maire Mame Balla Lô, fait ressortir tout le soutien qu’ils accordent à leur mentor politique, le Chef de l’État Macky Sall.



Pour eux, « le Président Macky Sall est victime d’un lynchage médiatique d’une certaine presse et d’une tentative manifeste de déstabilisation du pays par une opposition et ses satellites qui n’ont pu jusque-là digérer les résultats de la dernière élection présidentielle », dit le coordonnateur Lô.



« Ces tentatives de désinformation et de déstabilisation visant à jeter le discrédit sur le Sénégal et ses institutions mais aussi et surtout sur le projet et les actions politiques du Président Macky Sall centrés sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la concussion, les crimes économiques et la reddition des comptes des autorités publiques ne sauraient prospérer », martèle le Député Maire Mame Balla Lô, visiblement très remonté contre ceux qu’il considère comme des déstabilisateurs du pays, « par la manipulation et la fausse information ».



« Cependant, sachant que le verdict des urnes a été sans appel, toute tentative serait vaine. Cette opposition, insignifiante, assoiffée de pouvoir, qui a refusé de répondre à l’appel au dialogue national et de qui, on ne saurait recevoir de leçons de quelque nature que ce soit. Cette même opposition est prête à user de tous les moyens pour semer le désordre et mettre le pays dans une situation chaotique avec la complicité de lobbies tapis dans l’ombre », note-t-on dans le communiqué conjoint remis à la presse.



« Nous affirmons avec force et sans équivoque notre soutien indéfectible au Président de la République Macky Sall pour un Sénégal émergent de paix, de stabilité et de cohésion sociale », conclut Mame Balla Lô en présence de tous les responsables ou de leurs représentants.