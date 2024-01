Tambacounda / 7ème édition de l’arbre de Noël : 1. 500 enfants de tous les quatre coins du département gâtés par Fatoumata Déo Cissé

Fatoumata Déo Cissé, conseillère à la présidence de la République, première vice-présidente du conseil départemental de Tambacounda, a distribué des cadeaux à 1.500 enfants de tous les quatre coins du département. Un tradition qu’elle perpétue depuis maintenant 7 ans.



Dans un cadre convivial et festif les tout-petits accompagnés de leurs parents sont venus des quatre coins du département pour assister à la fête. Ceux d’entre eux, qui se sont bien illustrés durant ce premier trimestre de l’année scolaire, ont eu des cadeaux à la hauteur de leurs efforts. Ce sont des téléphones portables de bonne marque, des tablettes, vélos, voitures d’enfants entre autres, pour les encourager à travailler davantage à l’école.



En outre, une imprimante a été offerte à un enseignant pour son engagement. « Je le fais pour donner le sourire à des enfants dont certains ne savent même pas c’est quoi un cadeau. D’autres, jusqu’à un âge avancé, n’ont jamais eu la chance de recevoir un cadeau », a dit la généreuse donatrice. Au total, ce sont 1500 enfants qui ont reçu des cadeaux de la part de leur marraine et responsable politique de l’APR.



Une fête qui s’inscrit dans le cadre des activités intitulées “72 heures avec Déo“ qui ont démarré le 25 décembre par cet arbre de Noël où 1.500 enfants ont reçu des cadeaux divers. S’en est suivi le concert avec Mouhamed VJ, le 27 dernier. “Je donne rendez-vous encore à la jeunesse durant l’année 2024, pour d’autres surprises de taille visant l’épanouissement des jeunes filles et garçons de la région », a-t-elle promis...