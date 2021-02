À Tambacounda, comme dans beaucoup de localités du pays, on a l'impression que le véritable problème de l'APR c'est l'APR. Avec des leaders et autres responsables politiques qui lorgnent le fauteuil du maire.



Une situation que l'édile de la ville de Tamba, M. Mame Balla Lo, juge "regrettable". En effet, selon lui, "si vous êtes ministre ou DG nommé par le chef de l'État, vous devez vous approcher des élus, leur demander ce dont les populations ont besoin et ensemble résoudre leurs problèmes. Mais c'est tout le contraire. Chacun fait ce qu'il veut et ça va dans tous les sens. Ils ne font que combattre le maire et ils oublient que la commune est un démembrement de l'État , a t-il dit dans un entretien accordé à Dakaractu.



Par ailleurs, il revient sur les grandes réalisations dans la ville de Tamba à travers Promovilles, le projet d'éclairage public, l'assainissement entre autres. Comme toutes les régions du pays, Tamba est aussi frappée de plein fouet par la 2e vague de covid. À ce sujet, des efforts sont en train d'être faits pour appuyer et sensibiliser les populations.