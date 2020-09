Tamba / Tournée de suivi agricole du MAER : « La région occupe une place importante dans le dispositif agricole du pays… Toutes les spéculations se portent bien… » (Pr. Moussa Baldé)

Le ministre de l'Agriculture et de l’Equipement Rural Moussa Baldé, après la Casamance a fait cap sur le Sénégal oriental dans sa campagne du suivi agricole. À cet effet, ce dernier de constater un état très prometteur des cultures du fait d’une bonne campagne hivernale. Ces bons résultats sont dus à une mise à disposition à temps des intrants et du matériel agricole. Ainsi, il a visité des champs de fonio à Koulor (Goudiry), un champ de coton à Nétéboulou et un champ de maïs et de riz à Missirah Ardoulaye (Tamba). Au cours de cette tournée, les populations, très contentes, ont félicité le ministre de l’agriculture pour son travail mais également le président de la République...