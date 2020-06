Dès l'annonce du 1er cas de covid-19 dans le département de Goudiry, le 02 Avril 2020, le Gouverneur de la région de Tambacounda avait pris des mesures draconiennes pour limiter au maximum la propagation du virus dans le département.



En effet, la région venait d'enregistrer son premier cas de Covid-19, après qu'un marabout habitant de Kane Hambé, arrondissement de Boyingal Bamba, commune du même nom, ait été testé positif. Le chef de l'exécutif régional, M. Oumar M. Baldé a, sur proposition du CRGE, placé le département de Goudiry en quarantaine.



Sur place, la mesure ne soulève aucune contestation et est même applaudie par les populations, « qui laissent tout entre les mains de Dieu ».



Après Kane Hambé, ce fut au tour de feteniebé d'être frappé par la maladie. On comprend dès lors les craintes de l'autorité administrative qui dès les premières heures, a pris les mesures qu’il fallait. Le département fut ainsi coupé du reste du pays, "il nous ait été impossible d'aller à des funérailles de parents proches, on ne pouvait aller nulle part", dira un jeune de Goudiry.



Pour accompagner les populations du village, qui sont en confinement, le préfet du département, M. Amadou Coumba Ndiaye, a mis en place une stratégie de communication et de sensibilisation qui a permis aux populations "de comprendre que ce que nous faisons, nous le faisons pour eux. Et elles ont accepté, nous a t-il confié. Par ailleurs, le préfet du département a décidé également de fermer le marché de Goudiry à partir de 15h tous les jours. Un ensemble de mesures "difficiles, certes à vivre, mais les populations de Goudiry, l'ont vécu avec honneur et dignité. Elles ont été stoïques, elles ont enduré d'une belle endurance", nous a confié le responsable local de la croix rouge.



Pour rappel, le département de Goudiry a enregistré 63 cas de covid-19, aujourd'hui tous guéris.