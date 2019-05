Tamba : Pape Alioune Fall le meurtrier de Bineta a coupé le jeûne hier chez Malal Camara.

Le meurtrier de la jeune Bineta Camara est connu. Il s’agit de Pape Alioune Fall, 33 ans et militant et proche du père de la défunte Malal Camara. Selon des témoignages, Pape Alioune Fall a coupé le jeûne hier à la maison mortuaire chez Malal Camara. Là où il a tué Bineta Camara 24 heures avant.

Pour l’heure, il est arrêté et il a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés.

Nous y reviendrons...