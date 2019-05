Tamba / Meurtre de Bineta Camara : La famille de Pape Alioune Fall se désole de la situation et peine à vaquer à ses occupations

Après l'inhumation de la défunte fille de Malal Camara à Tamba, nous avons fait un tour au niveau du domicile de la famille de Pape Alioune Fall, l'auteur du crime.



C'est une grande bâtisse en carreaux logée au cœur du quartier de Saaré Guilel. Sur les lieux, c'est un silence de cathédrale qui accueille les riverains. Sous le chaud soleil de Tamba, seuls les conducteurs de Jakarta traversent cette ruelle.



Après avoir à plusieurs reprises frappé à la porte, un jeune âgé d'environ 30 ans est venu finalement nous ouvrir en nous posant cette question, après les salutations d'usage. " C'est à quel propos?" " Nous sommes des journalistes. Nous souhaiterions rencontrer les parents de Pape Alioune Fall?", avons-nous répondu.



Poursuivant, notre interlocuteur de se lancer dans un long monologue. " Comme vous le savez tous, c'est une grande tristesse pour la famille de la jeune fille et pour nous aussi. Mes parents sont actuellement sous le choc, car la nouvelle a été comme une onde de choc pour les membres de notre famille. Alors pour l'instant, la justice est en train de faire son travail et pour notre part, c'est un peu difficile de se prononcer sur cette affaire. Laissons la boucler cette enquête parce que nous n'arrivons toujours pas à concevoir que Pape Alioune Fall est l'auteur du crime. Actuellement, les membres de ma famille n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations. Nous n'osons pas sortir de la maison et regarder les populations les yeux dans les yeux…"



Avant de boucler, le frère de Pape Alioune Fall, nous a orienté vers les voisins pour des témoignages sur sa famille. Un conseil que nous avons appliqué à la lettre, mais mystère et boule de gomme, aucun voisin n'a voulu faire un témoignage...