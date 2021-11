Tamba/Locales 2022 : BBY se fissure avec une liste parallèle à la conquête de la commune et du département.

La coalition BBY n'est-elle pas au bord de la rupture à Tambacounda ? La question mérite d'être posée au lendemain de la désignation par le chef de l'État de Mamadou Kassé et de Mame Balla Lô, pour respectivement diriger les listes départementale et communale. Autre fait marquant, c'est le revirement extraordinaire de Me Sidiki Kaba, qui aura fait des dégâts et beaucoup de frustrés.

En réponse, "Le choix de Tamba" c'est le nom de la coalition qui a été portée sur les fonts baptismaux et qui portera la candidature au Conseil départemental de Alassane Sina Cissokho, du parti socialiste, président en exercice du Conseil départemental. En effet, ce dernier, qui n'a pas été investi par la coalition BBY, pour les prochaines élections locales, a décidé malgré tout, de briguer le suffrage des populations de Tamba. Pour ce faire, il va bénéficier du soutien de plusieurs partis membres de BBY. Pour la ville de Tamba, ce sera Pape Banda Dièye, responsable politique proche de Sidiki Kaba, qui est investi tête de liste. La cérémonie d'investiture, qui a refusé du monde a eu lieu le Dimanche 31 Octobre 2021. Ainsi donc, "nous n'avons pas le droit de dire non aux populations qui ont exigé notre candidature. Les populations souhaitent s'exprimer librement, sur le choix de leurs élus", a dit Sina Cissokho.