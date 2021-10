L'économiste et homme de média, M. Siré Sy, a tenu à faire le déplacement de Tambacounda, pour assister à la cérémonie de lancement du livre/programme, "Oser pour Tambacounda, 25 solutions pour une vision", du candidat à la candidature pour la ville de Tamba, M. Mamadou Kassé.



Pour M. Sy, "ce qu'on connaissait ici au Sénégal, c'est que les gens demandaient les collectivités alors qu'ils n'avaient pas encore de programme ou de vision ou s'ils en avaient c'était dans l'ordre de l'oralité. C'est la 1ère fois au Sénégal qu'on a un candidat qui a couché sur papier sa vision programmatique, son programme de gouvernance. " Ainsi il est important selon lui, de confier nos collectivités locales aux gens qui ont de la vision et qui savent ce qu'il faut en faire. En outre, par rapport à la prospective stratégique contenue dans le livre, "c'est une prospective stratégique qui est partie d'un diagnostic stratégique. Et ce qu'il y a de nouveau dans ce livre, c'est qu'il nous donne la possibilité d'une relecture du PSE." Par ailleurs, toujours selon lui, ce livre est adaptable à toutes les communes du Sénégal...