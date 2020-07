Tamba/Hommage à OTD : Les socialistes se souviennent de leur défunt SG et réaffirment leurs soutien à Macky.

Malgré les manifestations pluvio orageuses que la région enregistre depuis quelques jours, les socialistes de Tambacounda ont choisi ce vendredi saint pour célébrer l'an un du rappel à Dieu de leur secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Sina Cissokho et ses camarades ont mis à profit cette cérémonie pour réaffirmer leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar et manifester leur soutien indéfectible au président Macky Sall.



Imams et oulémas de Tambacounda dirigés par l'imam ratib Thierno Souleymane Agne, ont été conviés ce vendredi par les membres du parti socialiste à un récital de coran à la mémoire de leur défunt secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. La cérémonie a eu pour cadre le domicile du président du Conseil départemental de Tambacounda, Haut conseiller des collectivités territoriales et secrétaire à la vie politique de l'union régionale de Tambacounda, Sina Cissokho.



"Le choix de mon domicile n'est pas gratuit car l'homme que nous célébrons aujourd'hui était tellement humble que chaque fois qu'il venait à Tambacounda, il logeait ici", expliquera Sina Cissokho avant de poursuivre: "Ousmane Tanor Dieng était un homme d'une dimension exceptionnelle qui forçait l'admiration de ceux comme nous, qui avons eu le bonheur de le connaître et de le côtoyer. Sa générosité, sa largeur de vue, sa compréhension, sa grande stature d'homme d'État, son amour pour ce pays, ont éclairé nos routes, et c'est pourquoi, nous ne l'oublierons jamais".



Les socialistes de Tambacounda de réaffirmer leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar et de manifester à nouveau leur soutien indéfectible au président Macky Sall. " S'il est candidat 55 fois, nous le soutiendrons sans réserve, c'est l'une des nombreuses vertus que nous a léguées Ousmane Tanor Dieng, la fidélité et la loyauté ", martèlera Sina Cissokho, également membre du bureau politique du parti socialiste.



Les nombreuses actions en faveur des populations de Tambacounda de celui que l'on considère ici, et à juste titre d'ailleurs, comme fidèle lieutenant de Cheikh Abdoul Khadre Cissokho et inconditionnel de feu Ousmane Tanor Dieng, sont magnifiées par les Imams et oulémas qui ont formulé à son endroit ainsi qu'à l'endroit de ses camarades, des prières pour qu'ils puissent encore avoir la force et les moyens d'être au service des populations.



Les socialistes de Tambacounda, tout comme les imams et oulémas, ont aussi prié pour la fin de la pandémie à covid-19 et une excellente campagne agricole.