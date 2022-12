Tamba/Conseil présidentiel : le PM Amadou Ba fait le bilan et annonce les perspectives pour la région

Après environ de six tours d’horloge et au terme de vifs échanges directs entre le gouvernement et les populations, le chef de l’État a remercié l’ensemble des parties prenantes.



Et en plus des 364 milliards annoncés, « le chef de l’État a décidé de revoir ce budget à la hausse en prenant en compte notamment, les 100 milliards de l’université du Sénégal Oriental et le budget du chemin de fer.

Avec ces réajustements, le budget de 364 milliards sera dépassé et atteindra les 579 milliards pour la région », a dit le Premier ministre Amadou Ba au sortir de la rencontre, au cours de laquelle 16 nouveaux engagements ont été pris par le gouvernement...