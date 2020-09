La volonté affirmée du chef de l'État Macky Sall et souvent exprimée par les ministres, est l'implication de plus de jeunes et de femmes dans l'agriculture et dans l'élevage.



En effet, pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire, il faut nécessairement une plus grande implication de ces catégories d'acteurs dans ces deux secteurs clés. Ce message, M. Ibra Ndiaye l'a bien compris, lui qui est en tournée dans le département de Tambacounda (son fief politique), a profité de cette descente pour visiter les 10 ha de champs de maïs financés par le PADER et la SODEFITEX à ces groupements de femmes basées dans cette commune et qui lui sont chères.



À l'occasion, du matériel agricole a été distribué à ces braves femmes et jeunes par le responsable politique, nouveau PCA de AIBD Assistance Services (2AS).



Selon lui, "Avec ces 10 ha de champs de maïs financés par le PADER et la SODEFITEX, ces groupements de femmes sortiront de la pauvreté, seront autonomes et seront de véritables actrices de développement." En outre, l'agent de l’Asecna a aussi tenu sa promesse de répondre, tous les lundis, malgré son emploi du temps, au livre portant sur le protocole de l'Elysée de son ex camarade TAS qui a essayé de secouer ces derniers jours la gouvernance de Macky Sall, son leader...