Tamba / Aide Alimentaire : L'ambassade de Chine appuie le département.

Un appui alimentaire aux ménages impactés par la covid 19, c'est le geste de l'ambassade de la Chine qui a offert 11 tonnes de riz et de l'huile au Conseil départemental de Tamba. Le président Lassana Sina Cissokho a réceptionné les denrées qui seront ensuite distribuées aux oubliés de l'aide alimentaire de l'État. La cérémonie de réception a eu lieu ce 9 juillet 2020 dans les locaux du Conseil départemental. Une occasion pour M. Cissokho de remercier ses partenaires Chinois, mais aussi et surtout d'apporter quelques précisions.

En effet, dira-t-il, "conformément à la volonté du chef de l'État, qui nous avait demandé d'attendre la fin de la distribution de l'aide alimentaire de l'État, nous avons donc attendu. Aujourd'hui que la distribution dans le département est terminée, nous pouvons maintenant démarrer la distribution. Je voudrais rassurer que le partage se fera dans les règles de l'art et toutes les communes du département seront servis", a dit M. Cissokho.