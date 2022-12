Placé sous le thème «Modernisation et intensification des systèmes d’élevage pour une compétitivité des chaînes de valeurs animales et la souveraineté alimentaire», l’édition 2022 de la Journée nationale de l’élevage se tient en marge de la visite du chef de l'État à Tambacounda.



Le chef de l’Etat est arrivé sur le site installé à l’intérieur d’un périmètre dit domaine élevage, dans le quartier périphérique appelé Gourel Hamo aux environs de 11 heures. Dès son arrivée, le Président Macky Sall a visité les stands réservés à l’exposition des produits animaliers et laitiers.



Des chevaux, des vaches et des moutons figurent parmi les animaux exposés dans les stands.