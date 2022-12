Tamba/8e édition de la JNE: «Les éleveurs souffrent encore pour acquérir l’aliment de bétail» (Macky SALL)

Le chef de l'État, Macky Sall a présidé la 8e édition de la Journée nationale de l’élevage (JNE). L’édition 2022 de la Journée nationale de l’élevage porte sur le thème : «Modernisation et intensification des systèmes d’élevage pour une compétitivité des chaînes de valeurs animales et la souveraineté alimentaire».



Instituée en 2014 à la suite d’une rencontre entre le président de la République et les éleveurs, au ranch de Dolly, dans le département de Linguère, en novembre 2013, la journée de l’élevage constitue «un moment fort de réflexion et d’échanges sur les problématiques du développement du secteur et de sa contribution à l’économie nationale»,

Le secteur de l’élevage représente environ 4% du PIB national et génère 28% de la valeur ajoutée de l’agriculture, relève le document, ajoutant qu’au moins 550 000 ménages sénégalais pratiquent l’élevage comme activité.



Environ 7.000 à 8.000 éleveurs ont pris part à l’édition 2022 de la Journée nationale de l’élevage, qui se tient à Tambacounda.Selon les estimations des autorités, l’édition de cette années a enregistré 3.000 éleveurs de plus comparée à celle de 2021, tenue à Dahra, dans la région de Louga (nord).



Dans son discours, le chef de l'État a annoncé une rencontre entre le PM, le MEPA, le MAERSA pour trouver les voies et moyens pour lutter contre les feux de brousse, pour permettre au bétail d’avoir du pâturage en toute saison et de lutter contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. En effet, «les éleveurs souffrent encore pour acquérir l’aliment de bétail » a dit Macky SALL