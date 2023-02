Tamaro Touré, fondatrice de SOS Villages d’Enfants, faisait le bien sans tambour ni trompette (Par Mimi Touré)

Comme jeune cadre, j’ai eu la chance de travailler sous le leadership de Madame Tamaro Touré qui fut pendant longtemps Présidente de l’Association Sénégalaise pour le Bien-être Familial. C’était une femme d’une détermination et d’une intelligence exceptionnelles qui a dédié sa vie aux populations vulnérables. Elle a été la fondatrice de SOS Villages qui a recueilli plus de 50.000 enfants en situation d’extrême urgence. Elle avait choisi d’agir loin des lambris et des projecteurs. Très peu de nos compatriotes la connaissaient mais sa contribution envers les couches vulnérables a été immense. Elle faisait le Bien sans tambour ni trompette. Ni caméra. Que Allah l’accueille au Paradis parmi les Valeureux.