Talla Sylla : « Si on m'avait remis les 500 millions Fcfa, est-ce que j'aurais des dettes, des problèmes de loyer et de carburant? »

Le maire de la ville de Thiès a tenu, la 10ème édition des audiences publiques qu'il organise tous les six mois. Lors de ce procès que le maire a déroulé devant les thiessois, il est revenu sur les 500 millions Fcfa que le Président, Macky Sall avait décidé d'octroyer à la mairie de ville pour son fonctionnement. "Si on m'avait remis les 500 millions Fcfa, est-ce que j'aurais des dettes, des problèmes de loyer et de carburant?", s'est interrogé Talla Sylla. La gestion foncière par l'équipe sortante, n'a pas été en reste. "N'eût été le bradage du foncier, les populations de la cité du rail ne seraient pas confrontées à un manque criard de zones de distraction", a-t-il soutenu. Poursuivant son propos, le maire soutient qu'en "arrivant à la tête de la mairie, j'ai trouvé beaucoup de plaintes sur le foncier".