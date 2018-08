Talibouya Ba (maire de Guèt Ardo):"Si l'opposition a un programme, elle n'a qu'à descendre sur le terrain et l'expliquer aux Sénégalais"

La politique est une question de base. C'est l'avis du maire de la commune de Guèt Ardo, Talibouya Ba. Selon le coordinateur communal pole parrainage Benno Bokk Yakaar de la commune de Guèt Ardo, "l'heure n'est plus aux polémiques et à la campagne de dénigrement auprès des chancelières étrangères". Il estime, par ailleurs, que "si l'opposition a un programme, elle n'a qu'à descendre sur le terrain et l'expliquer aux Sénégalais."