Talibouya Ba maire de Guet Ardo : « La gestion foncière est le plus complexe dossier pour une commune »

Dans le domaine des compétences transférées, la gestion foncière est le domaine le plus difficile pour les maires. C'es l'appréciation du maire Talibouya Ba qui pense que l'arsenal juridique de l'article 64/33 qui donne la prérogative aux communes d'affecter le foncier est plus long. Le maire de Guet Ardo estime qu'aujourd'hui pour régler le problème foncier qui sévit partout au Sénégal, il faudra réviser la loi mais aussi associer la base aux concertations et ne pas seulement limiter la question à une affaire d'administration. Le maire qui évalue la gestion de la covid-19 note qu'il n'ya pas eu de contestation au niveau de sa commune car l'aide alimentaire destinée à plus de 400 ménages a été gérée dans les règles de l'art, seulement tout le monde n'a pas pu en recevoir, mais ils ont été assistés par le système de la solidarité en diminuant aussi la taxe municipale pour permettre à la population rurale de faire face aux effets du coronavirus.