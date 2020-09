Taïba Ndiaye (Tivaouane) : Une collision entre trois véhicules fait des dizaines de blessés dont deux cas graves.

Un grave accident entre trois véhicules occasionnant des dizaines de blessés s'est produit entre 16 et 17 heures sur la route de Taïba Ndiaye à quelques encablures de la centrale éolienne.

Des dizaines de blessés ont été enregistrés dont deux cas graves.

En effet, il s'agit d'un Pick Up, d'un camion et d'un "Car Ndiaga Ndiaye" qui transportait des passagers de retour d'un enterrement de Touba. Selon notre source, les freins du "Car Ndiaga Ndiaye ont laché lorsqu'il s'apprêtait à franchir un dos d'âne. À l'en croire, c'est là que l'irréparable s'est produit.