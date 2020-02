Taïba Ndiaye / Adji Mbergane Kanouté : « Nous sommes le 1er champion Ouest Africain en énergies renouvelables grâce à la vision du Président Macky Sall »

La première centrale Ouest Africaine vient d'être inaugurée à Taïba Ndiaye par le Président Macky Sall. Ce Parc éolien d'une capacité de 158, 7 MW est, selon la députée Adji Mbergane Kanouté, un projet ambitieux et profitable en termes de retombées socio-économiques. À l'en croire, "avant l'inauguration, il y a eu des réalisations concrètes dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine du désenclavement et de l'assainissement". Et d'ajouter : "Nous sommes le premier champion Africain en énergies renouvelables grâce à la vision du Président Macky Sall..."