Tafsir Thioye aux membres de la Haute Cour de Justice : « Soyons objectifs et n’y allons pas avec passion »

Devant l’Assemblée nationale examinant la résolution portant accusation devant la Haute Cour de Justice de cinq anciens ministres de la République, le député non inscrit Tafsir Thioye a lancé un appel à la sagesse, à l’objectivité et à l’impartialité aux membres de cette juridiction, qui sont par ailleurs ses collègues. Évoquant particulièrement les dossiers d’Ismaïla Madior Fall et de Ndèye Saly Diop Dieng, il a déclaré : « Il faut éviter de trop charger les dossiers. Nous devons y procéder avec méthode et sans qu’il y ait de subjectivité. » M. Thioye a insisté sur la nécessité de faire la lumière sur les deniers qui ont été supposément détournés illégalement.