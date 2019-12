Taekwondo / Partenariat Sénégal – Corée : La fédération reçoit une importante donation en matériel

La Fédération sénégalaise de Taekwondo (Fst), dirigée par Balla Dièye, a reçu une importante donation en matériel destinés à la pratique de la discipline. Un don venant de l’ambassade de Corée du Sud au Sénégal. Ce, dans le cadre d’un partenariat renoué avec la Fst.



Suite à une demande expressément formulée par ladite fédération, du matériel divers lui a été remis ce jeudi. Son Excellence, Won Chok Choi, l’ambassadeur de Corée du Sud au Sénégal a officiellement procédé à la remise des lots réceptionnés par M. Dièye : ‘’C’est un don de l’ambassade du Corée, suite à une demande de la fédération pour pouvoir équiper les équipes nationales et travailler de manière correcte. Il y a des casques de protection de Taekwondo dernier modèle. Il y a aussi des Dobok, des protections (avant-bras et tibia), des raquettes d’entraînement etc… », précisera l’ancien champion d’Afrique de taekwondo.



Avec ce geste, le partenariat entre le Sénégal et la Corée du Sud est ainsi relancé. Avec, notamment, des programmes de formation et autres projets sportifs destinés au perfectionnement des dirigeants et aux combattants sénégalais, a confié le président de la Fst. ‘’On a renoué notre partenariat avec l’ambassade de Corée, dans le cadre de la politique qu’on a mise en place. Ceci fait partie des projets qu’on a en commun. D’ailleurs, il y a des responsables qui sont partis en formation en Corée pour être formés et revenir au Sénégal’’.



Ce matériel de dernière génération sera redistribué aux équipes nationales (Seniors, juniors, cadets). Au total, 200 à 300 athlètes devraient recevoir une partie des dons, a estimé Balla Dièye. À noter que la petite catégorie devrait avoir la part belle si l’on en croit ses propos.