Tabaski et Nutrition : Quelques conseils pratiques pour les diabétiques et les hypertendus.

Buffet à volonté, la fête du mouton oblige. La Tabaski est une occasion annuelle d'aiguiser les appétits des plus gourmands. Mais la viande fraîche n'accentue t-elle pas des complications sur la santé et le bien-être des consommateurs? Pour Mame Adam Mbodj, c'est une évidence que les personnes souffrant du diabète, d'hypertension, de la goutte ou encore d'hypercholestérolémie doivent impérativement limiter leur consommation en viande de mouton qui est très riche en graisse saturée. À en croire la diététicienne, à défaut de se procurer de la viande blanche comme le poulet, ces personnes à la santé fragile devront se contenter de la partie non fibreuse du mouton en grignotant bien sûr quelques morceaux. Par ailleurs, la nutritionniste préconise pour les avertis de priser davantage les crudités et la consommation de boissons sans sucre.