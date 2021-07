Tabaski et Covid-19 : Le président Macky Sall appelle à plus de responsabilité, au respect des mesures sanitaires et à une vaste campagne de vaccination…

Dans un message adressé à la nation depuis son domicile à l'occasion de la célébration de l’Aid El Kebir, le président de la République Macky Sall a présenté ses vœux et prières à l’endroit du Sénégal et des Sénégalais.



Le président Macky Sall n’a pas manqué de lancer un appel à la population à plus de responsabilité dans la lutte contre la Covid-19 qui est réapparue avec le variant Delta qui fait des dégâts partout dans le monde. Le président Macky Sall a appelé à porter les masques mais aussi à aller se faire vacciner massivement pour gagner la bataille contre le virus. Le

président de dire que seul vaccin pour lutter contre la maladie en ce moment. De ce fait, il a expliqué que le Sénégal a reçu des dons de milliers de vaccins de la part des USA et qu’il recevra au courant du mois d’août plus d’un million de doses pour que le vaccin soit accessible à la population.



Le président Macky Sall a aussi appelé à respecter strictement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires…