Tabaski et COVID-19 : Madické Niang appelle à la solidarité et au sens de la responsabilité.

Mes chers compatriotes, Mes frères et sœurs de la Ummah islamique







Par la Grâce et la Miséricorde du Tout-Puissant, nous fêtons, ce vendredi en symbiose, l'Aed-el-kabiir (la grande fête) plus connu sous le nom de Tabaski. Je veux, dès l’entame de mon propos, rendre grâce à Allah et vous dire à toutes et à tous : "Deweneti".







La fête de cette année est marquée par une situation de crise sanitaire sans précédent dans l'histoire. Pour la première fois, le monde est atteint par un mal universel et fait face à un ennemi commun invisible mais intrépide. Le combat deviendra inexorablement celui de chacun pour tous et de tous pour chacun. Jamais le devoir de solidarité n'a été aussi fort face au risque de périclitation de la machine économique et sociale du monde entier.







L’Aed-El Kabir, fête sacrée musulmane porte alors, un symbole d’espoir devenant le réceptacle de nos prières à l'unisson pour que cette vile maladie puisse quitter le monde à jamais.







C’est pourquoi, je voudrais exprimer aux familles qui ont eu à perdre un des leurs à cause de ce fléau, toute ma compassion et mes sincères condoléances.





Aux vaillants combattants du personnel de santé, qui luttent chaque jour que Dieu fait contre cette pandémie, je réitère mes encouragements, ma solidarité active et mes vœux de succès rapide et définitif.







A toute la Ummah islamique j'adresse un appel à la mise en valeur de la fibre solidaire et sociale de chacun, pour que cette fête, soit le prolongement de nos vertus de partage et d’entraide.







A mes concitoyens, je réitère mon appel au strict respect des mesures barrières et préventives. Je prie pour un Senegal de paix où ce pénible épisode ne sera bientôt, qu’un lointain souvenir.







Bonne fête de Tabaski à tous les sénégalais d’ici comme de la diaspora.







Que Dieu nous garde tous et sauve le Sénégal de tous les fléaux.







JAAM AK KHEWËL !







Président Madické Niang.