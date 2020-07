Tabaski en période de Covid-19 : Les moutons à plus d’un million de francs l’unité, vendus comme de petits pains...

La crise sanitaire, fortement ressentie dans le monde, continue de montrer de nouvelles facettes. Au Sénégal, où la Covid-19 a plongé beaucoup de ménages dans des situations exécrables, il est apparu que les moutons les plus chers, sont les plus prisés actuellement sur le marché. Ce, à moins d’une semaine de la célébration de la Tabaski. Trouvé dans son enclos occasionnel, sis aux environs de la Foire de Dakar, Sora Allé Ndiaye l’a confirmé. Celui-ci, élèveur et vendeur de moutons, révèle avoir vendu beaucoup de béliers à raison de 2,5 millions l’unité, ces derniers jours.