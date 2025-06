Tabaski à Massalikoul Djinane : « Une Tabaski sous le signe de la paix et de la souveraineté alimentaire » — Le gouvernement salue l’organisation et la solidarité

À l’issue de la grande prière de l’Aïd El-Kébir célébrée ce samedi à la mosquée Massalikoul Djinane, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, a livré un message fort, empreint de gratitude, de foi et d’engagement pour le bien-être du peuple sénégalais.



Prenant la parole au nom du Président de la République, du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, le ministre a d’abord adressé ses vœux de Tabaski à tous les Sénégalais, insistant sur l’importance de prier pour la paix, la stabilité et la prospérité du pays en cette année 2025.



« Que toutes nos prières soient exaucées par le Bon Dieu », a-t-il formulé, avec solennité.





Revenant sur les préparatifs de la fête, Dr Diagne a salué l’exceptionnelle mobilisation qui a permis un approvisionnement satisfaisant de tout le territoire national.



« Nous avons atteint 114 % de couverture sur les 296 marchés à bétail du pays », a-t-il affirmé, soulignant l’efficacité de la logistique déployée.



À ce titre, il a remercié le Président de la République et le Premier ministre pour leur soutien actif, ayant permis la mise à disposition de 2 570 tonnes d’aliments de bétail, ainsi que les éleveurs, les étudiants, et tous les acteurs qui ont contribué à ce succès.





Dr Mabouba Diagne n’a pas manqué de saluer l’accueil et l’organisation de la prière à la mosquée Massalikoul Djinane. Il a exprimé sa gratitude à Dieuwrign Mackyou faye et à l’ensemble des talibés de la mosquée, pour leur engagement dans le bon déroulement de cette journée sainte.





Enfin, le ministre a lancé un appel fort à la prière pour la paix et la cohésion sociale, en invitant les fidèles à continuer d’invoquer Allah pour le pardon, la stabilité et l’avenir du pays.



« Continuons de prier pour la paix, pour le pardon divin, et pour un Sénégal uni », a-t-il conclu.