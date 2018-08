Tabaski : Ousmane Sow de l’UCG dévoile le dispositif pour la gestion des ordures

Dans l’effervescence de la fête de l’Aid El Kabir célébrée les mardi et mercredi par la communauté musulmane du Sénégal, l’Unité de la coordination des déchets solides a sorti la grande artillerie en ce début de semaine pour lutter contre les dépotoirs et tas d’ordures qui décorent tristement les rues de Dakar en cette période. Après avoir décliné des schémas de balayage pour toutes les artères de la ville, il était question pour les responsables de la salubrité publique de constater l’effectivité des plans de collecte des déchets dans les points de vente de moutons mais aussi au niveau des espaces publics. Selon Ousmane Sow, par ailleurs, coordonnateur de l’Ucg, "il y aura une rotation permanente le jour de la Tabaski". En outre, il a laissé entendre qu’une équipe de 800 personnes fera la ronde rien qu’à Dakar, dès 11 heures et ce, jusqu’au soir….