Tabaski / Massalikoul Djinane : L’imam Cheikh Moustapha Mbacké axe son Khoutba sur l’esprit de dépassement et la tolérance mutuelle

Comme à l’accoutumée c’est l’imam cher Mouhamadou Moustapha Mbacké qui a dirigé la prière matinale de la tabaski, 2023, à la mosquée Massalikoul Djinane vers les coups de 9h30. Lors de son prêche, après avoir rappelé l’essence, même de la fête de l’Aïd el-Kébir, l'imam est revenu sur l’importance de donner à la jeunesse une bonne éducation de base avec en ligne de mire, la quête du savoir. En outre, il a particulièrement insisté sur la nécessité de cultiver et de préserver la paix et la stabilité sociale. Pour ce faire, il est largement revenu sur les enseignements islamiques concernant l’esprit de dépassement et la tolérance mutuelle. Un message pertinent et d’actualité vu le contexte sociopolitique très tendu qui sévit au Sénégal.