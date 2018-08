Tabaski : L’imam de la Grande Mosquée de Dakar met en garde les politiciens et fils de marabouts

L’Aid El Kabir a été célébré ce mercredi à la grande mosquée de Dakar où de nombreux fidèles ont pris part à la traditionnelle prière du matin. Devant le président de la République et en présence de plusieurs autorités religieuses et coutumières, l’imam El Hadj Alioune Samb a dirigé son sermon à l’endroit de tous les musulmans du Sénégal, mais aussi des acteurs de la vie politique. S’adressant à ces derniers, l’imam les invite à cultiver la paix et la discipline. « La démocratie ne signifie pas faire tout ce que l’on veut. Face à l’indiscipline, il faut une bonne correction », a-t-il affirmé.

Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi envoyé une note salée à certains fils de marabouts : « être fils d’untel ne peut pas préserver de l’enfer. Quand un fils de prophète rejoint les Géhennes, que dire d’un fils de marabout qui n’adore pas son seigneur » ….