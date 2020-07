Tabaski : L'entrée des plats au sein des établissements pénitentiaires autorisée pour trois jours.

L’entrée des plats au sein des établissements pénitentiaires avait été jusqu’ici interdite à cause de la propagation de l’épidémie de coronavirus au Sénégal. Une mesure qui va connaître une dérogation le jour de la Tabaski, puisque l'Administration pénitentiaire informe de la reprise à l'occasion de la fête de la Tabaski, de l'entrée des plats extérieurs au sein des établissements pénitentiaires. Une mesure valable pour trois (03) jours à savoir le jour de la Tabaski (31 juillet 2020) et les deux (02) jours qui suivent.



Enfin, l'Administration pénitentiaire d’inviter les familles à respecter les mesures d'hygiène qui s'imposent en cette période de pandémie Covid-19. Et de mettre les plats dans des contenants à fermeture hermétique (exemple seau plastique avec couvercle).