Tabaski : Ces efforts consentis par le gouvernement pour rendre accessible le mouton et alléger le prix de l’aliment de bétail.

Subvention prochaine de l’aliment de bétail



L’État vient d’annoncer une nouvelle qui va redonner le sourire aux éleveurs mais aussi aux chefs de famille qui craignaient une cherté du mouton de Tabaski, à cause du coût élevé de l’aliment de bétail. Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre en charge de l’Économie et des Finances informe de la suspension de tous les droits et taxes sur les importations. Ce, à un mois de l’Aïd El Kébir (Tabaski). ‘’Nous avons décidé sur instruction du président de la République, comme cela se fait chaque année, de suspendre tous les droits et taxes sur les importations et donc la vente de moutons au Sénégal’’.Un point qui lui a permis d’évoquer la problématique de la cherté mais aussi de la rareté de l’aliment de bétail. Un produit devenu malheureusement, très rare, simplement parce qu’il n’y a pas de maïs au Sénégal qui devrait être transformé en aliment de bétail, a déclaré Abdoulaye Daouda Diallo. Celui-ci rassure les éleveurs que l’État se démène pour apporter une réponse à cette problématique. ‘’Ce qui est constant est que nous travaillons à avoir de l’aliment de bétail disponible au Sénégal’’.Mieux, il a annoncé même une subvention prochaine de ce produit. ‘’Nous allons naturellement subventionner ce produit, parce qu'objectivement aujourd’hui, le sac de 40 Kgs qui coûtait pratiquement 7 000 F Cfa avant la guerre de l’Ukraine, aujourd’hui, il coûte 15 000 F Cfa. Encore qu’il est introuvable. Cela veut dire que nous sommes obligés de travailler, non seulement pour rendre le produit disponible, mais aussi de prendre en charge une partie pour encore soulager les revendeurs de façon à pouvoir obtenir des produits accessibles aux populations Sénégalaises’’.