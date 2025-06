Tabaski 2025 : Bougane Gueye Dany étrille le Ministre de l’Économie "Le Sénégal étouffe et lui dort"

À l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir, Bougane Gueye Dany a adressé des critiques acerbes au ministre de l'Économie, qu'il considère comme le principal responsable de la dégradation économique que subissent les Sénégalais. Il a vivement dénoncé l'incapacité du gouvernement à gérer la hausse des prix, l'augmentation de la précarité et le délaissement des populations vulnérables.



« Ce pays ne fait pas face à une crise politique, mais à une grave crise économique, et c'est au ministre de l'Économie d'intervenir », a-t-il déclaré. « Il semble cependant qu'il se consacre davantage à la théorie qu'à la résolution », a-t-il ajouté d'un ton sec.



Un constat de la souffrance et un appel à l'action

Bougane Gueye Dany ne s'est pas limité à un simple constat. Il a fortement interpellé l'État au sujet des difficultés quotidiennes des Sénégalais : « Observez cette fête de Tabaski ! Des familles entières ont subi une souffrance que l'on n'avait pas vue depuis des années. Alors que la population crie à la famine, ceux qui sont aux commandes demeurent insensibles. »



Pour le leader de Guem Sa Bopp, « Ce ministre de l'Économie est inutile s'il ne saisit pas la nécessité urgente d'apporter du souffle à l'économie concrète. Les commerçants, artisans et vendeurs ambulants ont besoin de solutions tangibles, pas de statistiques abstraites issues de bureaux climatisés. »



"Ce pays nécessite des acteurs et non des figurants"

Dans un dernier assaut sans relâche, le chef de Guem Sa Bopp a martelé : « Ce que nous attendons n'est pas un projet, mais une réaction ! Ce n'est pas la responsabilité du ministre des Finances de sauver l'économie, mais celle du ministre de l'Économie. Et s'il n'a pas les compétences requises, qu'il s'en aille. »



Il a conclu avec force : « Le Sénégal ne peut plus se permettre de perdre du temps avec des technocrates indifférents qui observent le peuple sombrer. Actuellement, ce pays nécessite des acteurs et non des figurants. » Un éclat de tonnerre dans le ciel de Tabaski qui pourrait bien ébranler les instances supérieures du gouvernement.