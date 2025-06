Tabaski 2025 : Amadou Ba plaide pour la paix et un dialogue élargi aux questions économiques

À l’issue de la prière de l’Aïd el-Kébir, Amadou Ba, leader du mouvement « Nouvelle Responsabilité », a livré un message empreint d’unité et d’espoir. « Je félicite tous les Sénégalais après avoir prié pour eux et sollicité leurs prières », a-t-il déclaré, appelant à faire du Sénégal un « havre de paix et de prospérité dans l’union et l’unité ».



Revenant sur le sermon de l’imam, Amadou Ba a salué un rappel fort sur « le pardon et l’obéissance », insistant sur le respect mutuel et les valeurs traditionnelles qui cimentent la société sénégalaise. Il a aussi souligné l’importance de la solidarité, de la cohésion et du dialogue, évoquant la récente participation de sa formation au dialogue politique. « Nous n’avons pas de regrets », a-t-il affirmé, tout en reconnaissant que des divergences subsistent.



Pour le leader politique, le dialogue doit devenir une pratique permanente et institutionnalisée. Il a plaidé pour son élargissement aux enjeux économiques et sociaux, jugeant qu’« on ne peut pas parler uniquement de politique ». Une position claire en faveur d’une gouvernance participative et inclusive.



Alain Bonang