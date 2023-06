Tabaski 2023 : Le marché spécial du MIN va ouvrir ses portes aux producteurs et consommateurs

Dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski, le Marché d'Intérêt National (MIN) a officiellement lancé son Marché spécial de légumes et de fruits dénommé "TABASKI du MIN".

Une initiative qui vise à promouvoir l'agriculture locale, à soutenir les producteurs et accompagner les consommateurs pour accéder à des produits frais et de qualité. "Ce marché offre une opportunité unique aux producteurs locaux de commercialiser leurs produits dans des conditions favorables. Il favorise également la traçabilité des produits, garantissant ainsi aux consommateurs des aliments sains et de qualité. Grâce à ce partenariat avec les sociétés coopératives, nous créons une plateforme qui connecte directement les producteurs aux consommateurs, une facilité pour le circuit de distribution, éliminant ainsi les intermédiaires et assurant une juste rémunération pour les agriculteurs", a précisé Abdou Mbaye qui annonce en même temps qu'il établit un partenariat avec le ministre de l'élevage et des productions animales pour mettre en place un point de vente de moutons.



Prenant la parole au cours de la cérémonie de lancement, Cheikh Mbacké Mboup, président de l'union des coopératives agricoles, a salué cette belle initiative en cette période très spéciale au Sénégal en révélant qu'ils sont tombés d'accord avec le MIN pour commercialiser le prix du kg d'oignon à 480f au lieu de 550f et la pomme de terre à 460 f le kilogramme. Soit le sac de 25 kg d'oignon à 12.000 f et 11.000f pour le sac de 25 kg de la pomme de terre.

Ce marché spécial mis en place en étroite collaboration avec le Programme d'Appui à la Compétitivité en Afrique de l'Ouest (PACAO), l'Agence de Régulation des Marchés (ARM), la Direction du Commerce Intérieur (DCI), les opérateurs du MIN, va également abriter un foirail pour la la commercialisation des moutons du 19 au 27 Juin 2023.