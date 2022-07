Tabaski 2022 à Kolda : la non-violence comme thème majeur dans le sermon de l'imam ratib de la grande mosquée...

À l'instar du pays, Kolda a célébré la Tabaski ce dimanche 10 juillet. À la grande mosquée, l'Imam ratib Thierno Alassane Tall a dirigé la prière des fidèles musulmans. Ainsi, son sermon d'aujourd'hui a été particulier car il a invité tout le monde à prôner la non-violence surtout en ce début de campagne électorale. À ce titre, il a soutenu que « sans la paix, point de développement », après avoir rappelé l'essence de la fête. Cependant, dans cette lancée, il a rappelé aux fidèles musulmans que seul Dieu est grand et miséricordieux et en lui nous retournerons.



À en croire l'imam ratib, « ce jour est invocateur et spécial puisqu'il procure beaucoup de bienfaits. Et perpétuer le rituel d'Abraham n'est que renforcer notre foi envers notre créateur ». C'est pourquoi, il précise « nous prions Dieu pour construire une société de paix, car c'est dans la paix que l'on bâtit le développement. En ce sens, nous prions pour une Casamance et un Sénégal de paix, de bonheur et de prospérité... »



Habillé d'un grand boubou blanc, Moussa Baldé (MAER/PCD) s'est prononcé sur le sermon de l'imam ratib après la prière. « Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'effectuer la prière de la Tabaski. Et comme l'actualité c'est le démarrage de la campagne électorale, nous considérons que l'Imam est dans son rôle en appelant au calme et à la concorde. Et ce que nous voulons tous, c'est l'intérêt du Sénégal. Et cet intérêt on ne peut pas l'avoir dans la guerre fratricide entre camarades ». Dans la foulée, il soutient que « notre meilleure richesse c'est la paix et la concorde que nous devons préserver qui est au-dessus du pétrole et de l'or... »