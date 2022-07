Tabaski 2022 - Mosquée UCAD : L'imam Sall met le doigt sur les maux de la société et exhorte la classe politique au sens de la responsabilité…

La fête de l’Aïd El Kébir (Tabaski) a battu son plein ce samedi à la mosquée de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) où l’imam Oumar Sall a dirigé la prière à 09h00. Comme chaque année, le sermon de l’imam a été axé sur les problèmes d’ordre sociétal et la nécessité pour les fidèles musulmans de se référer aux enseignements coraniques dans un contexte socio-économique complexe. Ainsi, il n’a pas manqué de rappeler le rôle primordial que doivent tenir les jeunes et les femmes, l’importance d’une justice équitable, tout en exhortant la classe politique à être plus responsable et garante de la stabilité du pays, notamment en cette période électorale...