Tabaski 2022 : Les assurances du directeur de l'horticulteur sur la disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre : "Le marché sera approvisionné en quantité et en qualité suffisantes."

À presque 48h de la fête de la Tabaski prévue ce dimanche, nombreux sont les sénégalais qui s'intéressent au prix et à la disponibilité de l'oignon et de la pomme de terre.

Deux légumes très prisés à cette période de la fête du mouton. Bon nombre de musulmans qui sacrifient à la tradition préfèrent souvent se fier à l'oignon et la pomme de terre importés au détriment de ceux produits localement.

Une tendance qui, selon le directeur de l'horticulteur, risque d'être un mauvais souvenir. Selon le Dr Macoumba Diouf qui est l'invité de ce numéro de "En Ligne", les producteurs sénégalais accompagnés par la direction qu'il dirige se sont investis dans la qualité de la production, ce qui lui fait dire que "le marché sera approvisionné en quantité et en qualité suffisantes."