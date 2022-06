Tabaski 2022 - Embargo du Mali : Les moutons « Maliens » se font encore désirer, la Mauritanie à la rescousse du Sénégal…

Avec un besoin de 810.000 têtes de mouton dont plus 21% proviennent de la Mauritanie et surtout du Mali, le Sénégal devra trouver un plan B pour combler le gap pour les besoins de la fête de Tabaski 2022. En effet, avec la mise sous embargo du Mali depuis le mois de janvier 2022, l’arrivée de bétail via la frontière sénégalo-malienne semble compliquée.



C’est d’ailleurs dans ce sens que le ministre de l’élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop, a donné des assurances, ce jeudi, lors de l’exercice dénommé «

Le gouvernement face à la presse. »



D’après lui, après avoir informé les autorités Mauritaniennes des facilités et autres exonérations sur les taxes d’importation qui seront consenties par l’État du Sénégal, tout est fait pour un convoyage massif de moutons en provenance de la Mauritanie...